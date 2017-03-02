نكشف تفاصيل وأسباب عدم حضور أبو تريكة لعزاء والده

أبو تريكة اكتفى بعزاء لوالده في قطر قبل العمرة

لم يتمكن اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق من حضور عزاء والده المتوفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب وضعه على قوائم الترقب والوصول في مصر.

وعلى الرغم من التأكيدات التي وصلت حينها بنية محمد أبو تريكة العودة إلى القاهرة من أجل حضور عزاء والده، إلا أن لاعب الأهلي السابق تراجع عن الأمر في اللحظات الأخيرة.

وحسب ما أكده مصدر في شبكة قنوات بي إن سبورت ومقرب للغاية من أبو تريكة -رفض ذكر اسمه- لـ”أخبار الأهلي”، فإن تراجع لاعب الاهلي السابق عن العودة لمصر كان له عدة أسباب.

وأوضح المصدر بأن أبو تريكة كان يرغب في إلقاء نظره الوداع على والده قبل دفنه في مثواه الأخير، إلا أن سرعة إجراءات الدفن وعدم تزامنها مع رحلات الطيران من قطر إلى مصر كان من بين أسباب التراجع.

وأضاف المصدر بأن أبو تريكة تلقى إتصالاً من والدته، وشقيقه حسين، حيث طلبا منه عدم العودة إلى القاهرة خوفاً من إلقاء القبض عليه بعد السماح له بالدخول إلى مصر.

واستجاب أبو تريكة لطلب أسرته، ليقرر وقتها أن يعود نجله إلى القاهرة من أجل التواجد في العزاء الذي أقيم في اليوم التالي للوفاة مباشرة.

ومن جانبه، قرر أبو تريكة التوجه إلى السعودية خلال الفترة المقبلة من أجل أداء مناسك العمرة لوالده المتوفي، بعدما قام بعمل سرادق للعزاء في قطر.