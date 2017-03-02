مدرب الأهلي: 3 مزايا للشناوي في مواجهة الداخلية

طارق سليمان يشيد بأداء الشناوي أمام الداخلية

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي بالأداء الذي قدمه محمد الشناوي حارس مرمى فريقه في مواجهة الداخلية مساء أمس الأربعاء.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الداخلية بهدفين لواحد في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر مساء أمس الأربعاء.

وأوضح سليمان بأن الشناوي أظهر عدد من المميزات خلال المباراة، كان أهمها طريقة تعامله مع الكرات العرضية للداخلية في اللقاء.

وأكمل: ” الشناوي نجح أيضاً في التصدي لركلة جزاء ولكن الحظ لم يحالفه فإكملها احمد سمير في المرمى لأنه كان أقرب لاعب للكرة “.

واختتم: ” استطاع الشناوي أيضاً أن يحافظ على وزنه على الرغم من عدم لعبه للمباريات في الأيام الماضية، وهو ما يعد ميزة بالنسبة له “.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بعدما نجح في عبور الداخلية خلال اللقاء الأخير.