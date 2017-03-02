أخبار محمد صلاح.. سباليتي حزين بسبب صلاح

سباليتي: محمد صلاح قدم أقل مما توقعت

عبر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن حزنه بسبب الأداء التي قدمه فريقه خلال مواجهة لاتسيو في الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا.

وخسر روما مباراته امام لاتسيو في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا مساء أمس الأربعاء بهدفين نظيفين في مشاركة لمحمد صلاح مع الذئاب.

وشدد سباليتي على أن محمد صلاح قدم أداء في المباراة أقل من المتوقع، مشدداً على أن اللاعب المصري خيب أماله في المواجهة.

وبات روما مضطراً لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء العودة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في الكأس الإيطالي بعد ايام قليلة.

وخرج محمد صلاح من ملعب مباراة روما ولاتسيو في الدقيقة 69 ليحل ستيفان الشعراوي بدلاً منه، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم لاتسيو بهدف نظيف.