عمرو جمال: انتظر فرصتي مع منتخب مصر

عمرو جمال: قميص المنتخب ملكاً لكل لاعبي الدوري المصري

أكد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي على انتظاره للانضمام لصفوف منتخب مصر خلال معسكره القادم استعداداً لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر في معسكراً خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، حيث سيتخلله مباراة ودية استعداداً لتصفيات الكان.

وشدد عمرو جمال على انه ينتظر العودة من جديد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على انه سيقدم 100% من مستواه من أجل خدمة قميص الفراعنة.

وأضاف عمرو جمال بأن قميص المنتخب يعد ملكاً لكل لاعبي الدوري المصري، مؤكداً على أن جميع اللاعبين يخدمون الفريق وليس مصلحتهم الشخصية.

وعبر عمرو جمال عن احترامه للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مؤكداً على أنه كان يتابع مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا كحال جميع المصريين.

الجدير بالذكر أن عمرو جمال نجح في تسجيل هدفين خلال آخر مبارتين للأهلي في الدوري المحلي وكأس مصر امام فريقي وادي دجلة والداخلية على التوالي.