وكيلهما يوضح حقيقة التجديد لمتعب وغالي للأهلي

شوقي: غالي ومتعب لم يوقعا على عقود التجديد

أوضح نادر شوقي وكيل الثنائي حسام غالي وعماد متعب لاعبي النادي الأهلي، حقيقة توقيعهما على عقود التجديد للقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء عن توقيع عماد متعب وحسام غالي على عقود التجديد للأهلي مقابل حصول كلاً منهما على تسع ملايين جنية مصري.

ونفى نادر شوقي ما جاء في التقارير الإعلامية التي صدرت صباح اليوم الخميس، مؤكداً على أن الثنائي لم يوقع على أي عقود حتى الآن.

وينتهي تعاقد متعب وغالي مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء في التجديد لهما في الأسابيع المقبلة.

وسبق لحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أن أعلنه عن منحه الضوء الأخضر لإدارة القلعة الحمراء من أجل الحصول على توقيع اللاعبين.

واختتم نادر شوقي حديثه بالتأكيد على اقتراب متعب وغالي من التوقيع على عقود التجديد للأهلي، لكنه نفى أن يكون الأمر قد تم بالفعل.