مرتضى: الزمالك مخترق بشكل غير طبيعي

أحمد مرتضى: هناك تسريب لجلسة جمعتني مع شقيقي!

تعجب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة من التسريبات التي تخرج من ناديه لوسائل الإعلام المختلفة.

وشدد أحمد مرتضى على أن جميع الجلسات التي تعقد بين مسؤولي الزمالك في الفترة الأخيرة يتم تسريبها لوسائل الإعلام المختلفة بدقة.

وأضاف عضو إدارة الزمالك بأن الاختراق الإعلامي في الزمالك لا يخص مجلس إدارة النادي فقط، مشدداً على أن طال جميع أرجاء القلعة البيضاء.

وقال عضو إدارة الزمالك: ” النادي مخترق إعلامياً بشكل غير طبيعي، كل الجلسات التي تتم بداخله يتم تسريبها، والأمر لا يخص الإدارة فقط “.

وأكمل: ” عقدت جلسة من قبل مع شقيقي أمير ووجدت أن كل شيء خلالها تم تسريبه، نحاول السيطرة على الأمر في الفترة الحالية “.

واختتم: ” الحديث عن رحيل محمد حلمي المدير الفني للفريق كان شائعة ولا يوجد أي قرار يخص الأمر تم إتخاذه في الفترة الأخيرة “.