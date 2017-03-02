أحمد مرتضى: بقاء حلمي مع الزمالك لنهاية الموسم غير مضمون

محمد حلمي يعلق على إمكانية بقاء حلمي مع الزمالك أو رحيله

أكد أحمد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إمكانية بقاء محمد حلمي المدير الفني للفريق أو رحيله عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الجاري.

وشدد أحمد مرتضى على أنه يتمنى بقاء حلمي في منصبه حتى نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

وأوضح عضو إدارة الزمالك بأن الأمر لا يتعلق برأيه فقط، في ظل مشاركة كافة أعضاء مجلس الإدارة في إتخاذ القرار الخاص بالأمر.

وأشار أحمد مرتضى إلى أن رحيل محمد حلمي عن الزمالك يظل احتمالاً وارداً في ظل إتخاذ القرار من جانب ستة أعضاء أخرين في مجلس القلعة البيضاء.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من الجدل حول مصير محمد حلمي مع الزمالك، في ظل وجود تقارير إعلامية بشأن رحيله القريب عن الفريق.