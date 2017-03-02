عبد الحفيظ يعلن.. العوامل المؤثرة في مشاركة الصفقات الجديدة مع الأهلي

عبد الحفيظ: موعد مشاركة الصفقات الجديدة حق للجهاز الفني

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن عدد من العوامل المؤثرة في موعد مشاركة الصفقات الجديدة للفريق خلال المباريات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثلاثي أحمد حمودي، عمرو بركات وسليماني كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشدد عبد الحفيظ على أن مشاركة الصفقات الجديدة للأهلي في المباريات تعد حقاً أصيلاً للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن درجة انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق، إلى جانب شخصية كل لاعب داخل وخارج الملعب من بين العوامل المؤثرة على مشاركة الصفقات الجديدة في المباريات.

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أحقية جماهير الأهلي في المطالبة بظهور اللاعبين الجدد في المباريات، مؤكداً في الوقت نفسه على أحقية الجهاز الفني في اختيار الوقت المناسب للأمر.