عمرو جمال يتحدث عن مقارنته “الظالمة” مع متعب

عمرو جمال: أنا تلميذ لمتعب.. وما فعله معي لن أنساه

أكد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي على رفضه للمقارنة بينه وبين عماد متعب قائد الفريق، مؤكداً على أنها ستكون ظالمة وليست في صالحه.

وأضاف عمرو جمال بأن عماد متعب سيبقى المهاجم الأول في مصر حتى بعد اعتزاله لكرة القدم، مشدداً على أنه لا يمكن المقارنة بينهما.

وقال مهاجم الاهلي: ” أنا تلميذ لعماد متعب، المقارنة بيننا ظالمة ولا يمكن أن تحدث، فهو المهاجم الأول لمصر حتى بعد اعتزاله “.

وأكمل: ” متعب قد الكثير للأهلي ولمنتخب مصر أيضاً، وبالتالي من الصعب مقارنته مع أي مهاجم آخر لأنها ستكون ظالمة “.

وأختتم: ” متعب ركض خلفي بقوة فرحاً بتسجيلي هدف الفوز في مباراة وادي دجلة، وهي لقطة تعني الكثير وبالتأكيد لن أنساها “.

الجدير بالذكر أن عمرو جمال نجح في تسجيل هدف فوز الأهلي على وادي دجلة في الدوري المصري، قبل أن يسجل هدفاً في ثنائية الفريق بمرمى الداخلية بكأس مصر.