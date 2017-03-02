19 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة المقاصة

محمد حلمي يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ5 بالدوري والمقررة غداً الجمعة .

واستبعد محمد حلمي عدد من نجوم الأبيض من قائمة مباراة المقاصة وهم، شيكابالا وأحمد جعفر لأسباب فنية، ومحمد ناصف، محمود حمدي الونش، محمد مجدي، أحمد توفيق ومحمود دونجا للإصابة ومحمد مسعد، علي فتحي وإيمانويل مايوكا لعدم الجاهزية،.

الزمالك يضم 19 لاعباً لموقعة المقاصة

وضمت قائمة الزمالك 19 لاعباً وهم:

أحمد الشناوى ، عمر صلاح، طارق حامد، إبراهيم صلاح، شوقى السعيد، إسلام جمال، صلاح ريكو، حسنى فتحى، أيمن حفنى، معروف يوسف، محمود جنش، باسم مرسى، أحمد رفعت، حسام باولو، محمد إبراهيم، ستانلى، علي جبر، أسامة ابراهيم ومصطفى فتحي.