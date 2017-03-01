رسمياً..لويس إنريكي يعلن الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم

مدرب برشلونة يعلن الرحيل نهاية الموسم
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي .
وأكد “إنريكي” في المؤتمر الصحفي عقب مباراة برشلونة وسبورتينج خيخون، رحيل عن تدريب الفريق الكتالوني نهاية الموسم .
وقال إنريكي:” إنه قرار صعب للغاية، لكن أريد أن أغتنم الفرصة بوجودي الآن بينكم وأن أعلن أني لن أكون مدرباً لبرشلونة في الموسم المقبل”.
إنريكي للاعبي برشلونة: لن اجدد عقدي وسأرحل نهاية الموسم
وذكرت الصحيفة إنريكي تحدث مع لاعبيه وأخبرهم أنه لن يجدد عقده مع العملاق الكتالوني وسيرحل في الصيف .
وكان برشلونة قد حقق فوزاً ساحقاً على حساب برشلونة بنصف دستة اهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ25 بالليجا .
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