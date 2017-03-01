الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد المقبل استعداداً لبيدفيست الجنوب أفريقي

البدري يقرر خوض الأهلي مباراة ودية الأحد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، خوض الفريق مباراة ودية استعداداً لمباراة بيدفيست الجنوب أفريقي المقررة يوم 11 مارس الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

الأهلي يجهز البدلاء قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا

ويخوض النادي الأهلي مباراة ودية يوم الأحد المقبل من أجل تجهيز اللاعبين اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون بانتظام مع الفريق .

ولم يحدد الجهاز الفني للمارد الأحمر حتى الأن الفريق الذي سيواجه الأهلي حتى الانن حيث سيتم الاستقرار على الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس مصر لكرة القدم .