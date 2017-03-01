حسام البدري يكشف سر انفعاله على مشجع أهلاوي في لقاء الداخلية

البدري يوضح أسباب غضبه من أحد الجماهير في مدرجات بتروسبورت

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب انفعاله على أحد مشجعي الفريق المتواجدين في ملعب بتروسبورت خلال مباراة الداخلية .

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس مصر .

البدري: انفعلت على المشجع الأهلاوي لتدخله في الامور الفنية

وأكد “البدري” أن غضبه وانفعاله على المشجع الأهلاوي في المدرجات يرجع لتدخله في الأمور الفنية أثناء سير اللقاء .

وأوضح مدرب الاحمر أن المشجع طالبه بالدفع بالإيفواري كوليبالي في الشوط الثاني، وهو ما أغضبه وجعله ينفعل عليه