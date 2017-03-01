البدري: مشاركة كوليبالي لتجهيزه وحمودي ظهر بمستوى جيد

البدري يوضح أسباب تأخر التبديلات في مباراة الداخلية

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب تأخير التغييرات في مباراة اليوم أمام الداخلية .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16 بكأس مصر .

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن سسبب تأخير التغييرات يرجع إلى فارق النتيجة الذي كان هدف، وأن المباراة كان محتمل أن تذهب لضربات الترجيح .

وأوضح مدرب الأحمر أن قام بإشراك المهاجم الإيفواري سوليمان كوليبالي في أخر دقائق المباراة من أجل تجهيزه ومنحه حساسية المباريات .

البدري: حمودي ظهر بمستوى جيد أمام الداخلية

وعن مشاركة أحمد حمودي ، قال البدري:” حمودي ظهر بمستوى طيب في أول ظهور له بالقميص الأحمر، حيث أنه نجح في استغلال الفرصة التي منحها له الجهاز الفني “.

ودافع البدري عن إهدار السولية لضربة الجزاء قائلاً:” إهدار السولية لضربة الجزاء هي مسألة عدم توفيق، حيث أنه سيتم تدريب اللاعبين على ضربات الجزاء “.