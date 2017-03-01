حسام البدري يكشف سر تألق غزال الأهلي

البدري: سعيد بالفوز على الداخلية

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه اليوم على حساب الداخلية بكأس مصر .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الـ16 بكأس مصر .

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن الفريق حقق الأهم في مباراة اليوم بتحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر .

وشدد مدرب المارد الأحمر على أن الفريق يستهدف مواصلة الإنتصارات وحصد لقب بطولة الكأس .

وأوضح البدري أن مباراة اليوم أمام الداخلية كانت خير إعداد بمباراة الفريق المقبلة أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا .

البدري: تألق عمرو جمال يرجع لإجتهاده في التدريبات

وأشاد البدري بالغزال عمرو جمال، مؤكداً أن تألق اللاعب يرجع لإجتهاده في التدريبات والمباريات .

واختتم البدري حديثه قائلاً:” نعاني من أزمة كبيرة في خط الهجوم، إلا أن تألق عمرو جمال وعماد متعب واستعادة مستوياتهم سيساهم في حل أزمة الهجوم “.