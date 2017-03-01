البدري يصدم حمودي في أول ظهور له مع الأهلي

البدري يصفع حمودي في الظهور الأول مع الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفعة قوية لأحمد حمودي لاعب الفريق الجديد في أول ظهور له بالقميص الأحمر .

ورفض حسام البدري تسديد أحمد حمودي لضربة الجزاء التي احتسبها الحكم للنادي الأهلي، حيث أمر عمرو السولية بتنفيذ الضربة .

البدري يرفض تسديد حمودي لضربة الجزاء أمام الداخلية

وتوجه حمودي لتسديد الضربة، إلا أن البدري اعترض ورفض تسديد اللاعب للكرة، حيث طالب السولية بتنفيذ ضربة الجزاء .

وكان حمودي قد شارك للمرة الأولى مع الأهلي بشكل رسمي في الدقيقة من عمر الشوط الثاني لمباراة الفريق أمام الداخلية .