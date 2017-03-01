محمد صلاح أساسياً مع روما أمام لاتسيو

سباليتي يعلن تشكيلة روما لمواجهة لاتسيو

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما التشكيل الرسمى لفريقه الذى يستعد لمواجهة نظيره لاتسيو فى ديربى العاصمة فى ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا.

ويقود الفرعون المصري محمد صلاح خط هجوم فريق العاصمة في مباراة الديربي إلى جوار البوسني إدين دزيكو .

التشكيل الرسمي لروما أمام لاتسيو

وجاءت تشكيلة روما الرسمية كالتالي”

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: مانولاس، روديجر، فازيو، بيريز

خط الوسط: باريديس، ستروتمان، ايمرسون، ناينجولان

خط الهجوم: محمد صلاح، دزيكو