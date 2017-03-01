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راحة 24 ساعة في الأهلي بعد الفوز على الداخلية

كتب وليد مجدي
- 1 مارس، 2017 8:58 م
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البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة لـ24 ساعة

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعب الفريق راحة 24 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الداخلية .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر .

راحة للاعبي الأهلي من التدريبات غداً

ومنح البدري لاعبي المارد الأحمر راحة لمدة يوم من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل .

وسيبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

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