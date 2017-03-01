راحة 24 ساعة في الأهلي بعد الفوز على الداخلية

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة لـ24 ساعة

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعب الفريق راحة 24 ساعة من التدريبات عقب الفوز على الداخلية .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر .

راحة للاعبي الأهلي من التدريبات غداً

ومنح البدري لاعبي المارد الأحمر راحة لمدة يوم من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل .

وسيبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .