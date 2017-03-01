طائرة الأهلي تسحق الزمالك بالدوري الممتاز

الأهلي يسحق الزمالك في دوري الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي،فوزاً ساحقاً على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بثلاثة أشواط نظيفة في إطار منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

وحققت طائرة الأهلي الفوز الساحق على الزمالك، حيث جاءت نتيجة الأشواط، 25 – 22، 27 – 25، 25 – 14″.

ورفع النادي الأهلي رصيده للنقطة رقم 38، في الصدارة ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة .

ويلتقي الأهلي، مع فريق طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، في قمة البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.