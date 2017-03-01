مانشستر سيتي يسحق هيدرسفيلد تاون بخماسية

سحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الإعادة بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز خماسية السيتي كل من، ساني وأجويرو”هدفين” وزاباليتا وإيهياناتو في الدقائق 30 و 35 و 38 و 73 و 91، بينما أحرز هدف هدرسفيلد الوحيد لاعبه هاري بين في الدقيقة 7 .

السيتي يتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

وبتك النتيجة، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، حيث ضرب موعداً مع فريق ميدلسبر ة .