كورة عالمية

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد تاون

كتب علي نبوي
- 1 مارس، 2017 11:59 م
20,268
geegvwg

مانشستر سيتي يسحق هيدرسفيلد تاون بخماسية

سحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الإعادة بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز خماسية السيتي كل من، ساني وأجويرو”هدفين” وزاباليتا وإيهياناتو في الدقائق 30 و 35 و 38 و 73 و 91، بينما أحرز هدف هدرسفيلد الوحيد لاعبه هاري بين في الدقيقة 7 .

السيتي يتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

وبتك النتيجة، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، حيث ضرب موعداً مع فريق ميدلسبر ة .

شارك برأيك !!