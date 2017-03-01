بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهيدير سفيلد تاون اليوم 1-3-2017

بث مباشر مباراة مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون اليوم الأربعاء

يأمل مانشستر سيتي في مواصلة مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يستقبل على ملعبه ضيفه هيدير سفيلد تاون اليوم الأربعاء 1-3-2017.

ويحتضن ملعب “الاتحاد” مواجهة مانشستر سيتي وهيدير سفيلد تاون في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وهيدير سفيلد تاون في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويأمل أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إحباط مفاجأت ضيفهم في مباراة اليوم وتحقيق الفوز من أجل العبور للدور ربع النهائي من البطولة.

مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون بث مباشر

ويدرك رفقاء المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجوير أن مباريات الكأس لا تعترف بالفوارق بين الأنجية ولكنها تعترف بالجهد على ملعب المباراة ، حيث من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالقوة والإثارة.

وتبدو كفة السيتي هي الأرجع لتحقيق الفوز في هذه المباراة وبلوغ الدور المقبب من هذه البطولة التي يتمنى جواديولا الوصول فيها لأبعد نقطة ، في ظل صعوبة المنافسة على لقب البريميرليج لابتعاد تشيلسي في الصدارة.

يوتيوب بث مباشر مباراة مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون اليوم 1-3-2017

ومن المنتظر أن يشرك جوارديولا العديد من العناصر البديلة في مباراة اليوم والتي لا تشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي لأن المباراة لا تمثل صعوبة علي الفريق.

بينما يطمح هيدير سفيلد تاون في تحقيق المفاجأة والعودة بالفوز من ميدان مانشستر سيتي وذلك لبلوغ الدور ربع النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون

تنقل قناة بين سبورتس مباراة مانشستر سيي وهيدير سفيلد تاون في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

