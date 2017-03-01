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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة لاتسيو وروما

كتب احمد عبد الله
- 1 مارس، 2017 11:45 م
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Lazio's forward from Italy Ciro Immobile kicks during the Italian Serie A football match SS Lazio vs AS Roma on December 4, 2016 at the Olympic stadium in Rome. / AFP / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)Lazio's forward from Italy Ciro Immobile kicks during the Italian Serie A football match SS Lazio vs AS Roma on December 4, 2016 at the Olympic stadium in Rome. / AFP / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

روما يسقط في فخ الخسارة أمام لاتسيو

سقط فريق روما الإيطالي في فخ الخسارة أمام غريمه التقليدي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالي بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا .

وأنهى فريق لاتسيو الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق لاعبه سيرجي سافيتش في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني، واصل لاتسيو من تفوقه ونجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب إيموبيلي ، لينتهي اللقاء بفوز لاتسيو 2 -0.

لاتسيو يضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا

ووضع لاتسيو قدماً في التأهل للمباراة النهائية على حساب روما، حيث يحتاج الذئاب للفوز بأكثر من هدفين في مباراة العودة للتأهل .

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