ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة لاتسيو وروما

روما يسقط في فخ الخسارة أمام لاتسيو

سقط فريق روما الإيطالي في فخ الخسارة أمام غريمه التقليدي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالي بهدفين نظيفين في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا .

وأنهى فريق لاتسيو الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق لاعبه سيرجي سافيتش في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني، واصل لاتسيو من تفوقه ونجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب إيموبيلي ، لينتهي اللقاء بفوز لاتسيو 2 -0.

لاتسيو يضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا

ووضع لاتسيو قدماً في التأهل للمباراة النهائية على حساب روما، حيث يحتاج الذئاب للفوز بأكثر من هدفين في مباراة العودة للتأهل .