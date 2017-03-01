بث مباشر مشاهدة مباراة روما ولاتسيو 1-3-2017

بث مباشر مباراة روما ولاتسيو

يخوض نادي روما مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع لاتسيو في إطار مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

ويدخل روما المباراة أمام لاتسيو والتي ستنطلق في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية-.

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يرغب روما في تحقيق الفوز على حساب لاتسيو من أجل الاقتراب من تحقيق أولى ألقابه في الموسم الجاري، في ظل منافسته على أكثر من لقب حالياً.

ويرغب روما في الظفر بالكأس الإيطالي، في ظل منافسته على بطولة الدوري المحلي أيضاً إلى جانب مسابقة الدوري الأوروبي.

روما ولاتسيو بث مباشر

نجح نادي روما في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام إنتر ميلان بثلاثة أهداف لواحد في إطار مباريات الدوري الإيطالي.

ويحقق روما نتائج رائعة في الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي، حيث نجح في الوصول إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية أيضاً.

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من المتوقع أن يتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي روما في مواجهة لاتسيو، خاصة بعد خروجه في الدقيقة 70 من مواجهة إنتر.

ومن المقرر أن يلتقي روما مع يوفينتوس في المباراة النهائية لكأس إيطاليا في حال نجاحه في التأهل، خاصة بعد صعود السيدة العجوز للنهائي بعد الفوز على نابولي.