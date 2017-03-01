ملخص ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون

برشلونة يسحق خيخون بسداسية

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً ساحقاً على حساب نظيره سبورتنج خيخون، بنصف دستة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وأحرز سداسية الفريق الكتالوني كل من، ميسي وخوان رودريجي “بالخطأ في مرماه” وسواريز وألكاسير ونيمار وراكيتيش في الدقائق 9 و 11 و 27 و 49 و 66 و 87 ، بينما أحرز هدف خيخون الوحيد لاعبه كارلوس جارسيا.

برشلونة يخطف صدارة الليجا مؤقتاً

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة الليجا مؤقتا، بينما تجمد رصيد خيخون عند 17 نقطة في المركز 18،