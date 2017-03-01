بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون 1-3-2017

بث مباشر مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون

يخوض نادي برشلونة مباراة قوية وهامة أمام فريق سبورتنج خيخون مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الأسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

مشاهدة مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون بث مباشر

يرغب برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب خيخون من أجل مواصلة ملاحقته لريال مدريد المتصدر لجدول ترتيب الدوري الأسباني.

ويحتل برشلونة المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 52 نقطة، بينما يتربع الريال على الصدارة برصيد 55 نقطة.

برشلونة وسبورتنج خيخون بث مباشر

خاض برشلونة 24 مباراة في الدوري الأسباني حتى الآن، في حين يتواجد مباراة مؤجلة لريال مدريد في البطولة الأسبانية حتى الآن.

ويتطلع برشلونة للفوز على سبورتنج خيخون منتظراً سقوط ريال مدريد في المباراة التي ستجمعه مع لاس بالماس مساء اليوم أيضاً.

يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وسبورتنج خيخون 1-3-2017

يرغب برشلونة في أن تكون مواجهته أمام سبورتنج خيخون هي خير إعداد للمباريات المقبلة للفريق وتحديداً مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق لبرشلونة أن تلقى هزيمة بأربعة أهداف في مواجهة باريس بدوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفريقين في مباراة العودة بعد أيام قليلة.