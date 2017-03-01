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حمودي وكوليبالي يظهران على دكة الاهلي للمرة الأولى

كتب احمد عبد الله
- 1 مارس، 2017 6:09 م
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الاهلى

البدري يدفع بحمودي وكوليبالي كبدلاء أمام الداخلية

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن اللاعبين الذين سيتواجدون في قائمة البدلاء خلال المباراة التي ستجمع الفريق مع الداخلية.

وسبق للبدري أن أعلن عن تشكيل الاهلي في المباراة، والذي يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – سعد سمير – محمد نجيب – احمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – جونيور اجايي

خط الهجوم:عمرو جمال.

كما قرر البدري الحفاظ على تواجد الثنائي أحمد حمودي وسليماني كوليبالي في قائمة المباراة تحسباً للدفع بأياً منهما في الشوط الثاني.

وتتكون مقاعد بدلاء الأهلي من:

أحمد عادل – أحمد حمودي – كوليبالي – أحمد حجازي – عمرو السولية – عماد متعب – مؤمن زكريا.

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