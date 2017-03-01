التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة الداخلية

البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة الداخلية في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وقرر البدري الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى خلال المباراة، على أن يعود احمد فتحي إلى مركز الظهير الأيمن.

ويتواجد جونيور أجايي في مركز الجناح الأيمن في حين سيظهر وليد سليمان كجناح أيسر، مع تواجد صالح جمعة في خط الوسط بدلاً من عبد الله السعيد.

ويغيب عبد الله السعيد عن المباراة بسبب الإيقاف في ظل تراكم البطاقات الصفراء عليه في المباريات الأخيرة للأهلي.

ويقود عمرو جمال الخط الهجومي للأهلي خلال المباراة، حيث سيعاونه الثنائي أجاي وسليمان من الجناحين.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – سعد سمير – محمد نجيب – احمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – جونيور اجايي

خط الهجوم:عمرو جمال.