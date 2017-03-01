ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والداخلية

الأهلي يتأهل لدور الثمانية بكأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، على حساب نظيره فريق الداخلية اليوم الأربعاء .

وحقق الأهلي فوزاً صعباً على الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة دور الستة عشر بكأس مصر والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت .

الأهلي يهزم الداخلية بثنائية

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 21، ثم أضاف حسام غالي الهدف الثاني من تصويبة صاروخية في الدقيقة 49، قبل أن يحرز الداخلية الهدف الأول في الدقيقة 63 عبر أحمد سمير فرج .