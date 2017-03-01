بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم الأربعاء في كاس مصر

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية

يلتقي النادي الاهلي مساء اليوم الأربعاء مع فريق الداخلية على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وتعد مباراة الأهلي مع الداخلية هي الأخيرة في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر، بعد أن انتهت جميع الأندية من خوض مباريتهما في نفس الدور.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

من المقرر أن تنطلق مباراة الاهلي والداخلية مساء اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز من أجل التقدم إلى مباريات دور الثمانية، حيث ينتظره فريق وادي دجلة لملاقاته في الدور المقبل من المسابقة.

الأهلي والداخلية بث مباشر

من المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي عدد من التغييرات خلال المباراة في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري في إراحة عدد من اللاعبين.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي في المباراة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد نجيب – سعد سمير وأحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – وليد سليمان – مؤمن زكريا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

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يرغب الأهلي في مواصلة الانتصارات التي بدأها في الدوري المصري خلال المباريات الاخيرة بالمسابقة، وذلك عن طريق نقلها لمسابقة كأس مصر.

ويطمح الأهلي إلى الانتصار على الداخلية في المباراة من أجل التقدم إلى دور الثمانية وملاقاة فريق وادي دجلة بعدما التقى به قبل أيام قليلة ماضية.