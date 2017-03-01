مرتضى منصور يعدل شروطه للتعاقد مع مدرب أجنبي

مرتضى منصور: غيرت رأيي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تغير موقفه من التعاقد مع مدير فني أجنبي لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور قد أكد على ضرورة موافقة أي مدرب أجنبي على الحصول على راتبه بالجنية المصري من أجل تولي مهمة تدريب الزمالك.

إلا أن رئيس القلعة البيضاء أكد على موافقته على التعاقد مع مدير فني أجنبي مقابل الحصول على راتبه بالدولار في الفترة الحالية.

وشدد رئيس الزمالك على أن تغير موقفه جاء بسبب انخفاض سعر صرف الدولار في الفترة الحالية، مؤكداً على أن إدارة النادي بإمكانها حالياً تدبير راتب أي مدرب اجنبي.

وشدد مرتضى منصور على أن حديثه عن التعاقد مع مدرب أجنبي حالياً لا يعني إقالة محمد حلمي، مشدداً على أن المدرب الحالي باق في موقعه.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور نفى في تصريحات سابقة وجود النية لديه لإقالة محمد حلمي من منصبه في الفترة الحالية وقبل لقاء المقاصة القادم.