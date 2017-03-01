مرتضى منصور يطلب الإنفراد بحلمي ويوسف

جلسة خاصة بين مرتضى منصور وحلمي ويوسف

طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة عقد جلسة بينه وبين إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق ومحمد حلمي المدير الفني.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن تمسكه ببقاء محمد حلمي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون خلال الفترة المقبلة بعد تردد انباء عن رحيل الجهاز.

وشدد مرتضى منصور على طلبه لعقد جلسة مع حلمي ويوسف فقط من الجهاز الفني للفريق، على ان تقام الجلسة مساء اليوم الأربعاء.

وكان مرتضى منصور قد عقد جلسة سابقة مع الجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل مساء أمس الثلاثاء، في الوقت الذي غاب عنها محمد حلمي.

ويرغب مرتضى منصور في وضع حد للأداء السيء للزمالك خلال المباريات الاخيرة من الدوري المصري الممتاز، وهو ما نوه عنه في تصريحات سابقة.

الجدير بالذكر أن الزمالك أكد في تصريحاته السابقة على أن أداء الزمالك في الفترة الأخيرة اصبح سيئاً، مشدداً على ضرورة وضع حد للأمر.