مرتضى منصور: نريد المساواة بالأهلي.. ولن نواجه المقاصة في السويس

مرتضى منصور يرفض خوض الزمالك لمباراة المقاصة في السويس

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على رفضه لخوض مباراة فريقه أمام مصر المقاصة على ملعب السويس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الجمعة القادم في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وطالب رئيس الزمالك بالمساواة بينه وبين النادي الأهلي، حيث شدد على ضرورة خوض مواجهة المقاصة في مدينة القاهرة.

وأضاف رئيس الزمالك بأنه يصر على عدم خوض المباراة المقبلة لفريقه في السويس، خاصة أن الأهلي واجعه المقاصة في القاهرة.

وكان الأهلي قد ألتقى مع المقاصة في استاد السلام خلال الفترة الماضية في الدوري المصري، وهو ما دعى رئيس الزمالك للمطالبة بالأمر نفسه.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سبق وأن حدد استاد السلام لمباريات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة سواء أفريقياً أو محلياً.