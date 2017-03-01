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بالفيديو.. محمد مصطفى يتقدم لمنتخب مصر على غينيا

كتب احمد عبد الله
- 1 مارس، 2017 3:55 م
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منتخب مصر للشبابمنتخب مصر للشباب

منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدماً على غينيا

نجح اللاعب ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر للشباب في شباك غينيا خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

ونجح ناصر ماهر في تسجيل هدف منتخب مصر في الدقيقة 40 بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليدرك الهدف الأول للفراعنة.

وتماسك المنتخب الوطني ودفاعاته أمام هجمات المنتخب الغيني طوال الشوط الأول ونجح في إبطال هجماته على مرمى الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع نظيره المالي في المباراة الأولى من البطولة الأفريقية، قبل أن يلتقي مع غينيا في لقاء اليوم.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال المباراة من أجل الحفاظ على أماله في التقدم إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية.

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