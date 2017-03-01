أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يبدء أولى خطوات ضم عمرو مرعي

الزمالك يفاوض إنبي لضم عمرو مرعي

أكد أحمد مرتصى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي بدء بالفعل في مفاوضات مع نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات مهاجمه عمرو مرعي نهاية الموسم الماضي.

ويرغب النادي الأبيض في تعزيز هجومه في الصيف المقبل بالتعاقد مع أحد أبزر المهاجمين في الدوري المصري هذا الموسم والذي ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولي.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج “الكورة في ملعب” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” قال نجل رئيس النادي الأبيض: “خاطبنا نادي إنبي من أجل ضم عمرو مرعي المستشار مرتضى هو من يتولى هذه المفاوضات”.

وأتم حديثه بالرد حول توقيع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك “اللاعب لم يوقع على أي عقود مع الزمالك ، مبديا تعجبه من مثل هذه الأنباء خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع إنبي”.