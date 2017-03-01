التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للشباب أمام غينيا

طاهر محمد يقود هجوم شباب مصر أمام غينيا

أعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل نظيره منتخب غينيا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشهد تشكيل شباب الفراعنة الدفع بأكرم توفيق لاعب الأهلي أساسيا بعد غيابه عن المباراة السابقة للإيقاف.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور

خط الدفاع: أسامة جلال – محمود مرعى – أحمد هانى – أحمد فتوح.