أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يقود مران الزمالك اليوم

محمد حلمي يقود مران الزمالك استعدادا للمقاصة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول سيقود مران الفريق اليوم عقب نهاية أزمته مع النادي.

وكان نادي الزمالك قد عقد اجتماعا عاجلا مساء أمس لبحث مصير حلمي مع الفريق سواء بالرحيل أو البقاء ليخرج رئيس القلعة البيضاء عقب نهاية الاجتماع مؤكدا على بقاء المدرب في منصبه.

وخلال تصريحات إذاعية قال عضو مجلس إدارة الزمال “حلمي متواجد في النادي الأن وسيقود مران الفريق اليوم في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقبلة”.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية الجمعة المقبلة أمام مصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز لارتباط الفريق الأبيض بخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا.