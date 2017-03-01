رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلي بحضور 5 ألاف مشجع لمواجهته أمام بيدفيست

5 ألاف مشجع يؤازرون الأهلي أمام بيدفيست

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا إلى النادي الأهلي يخطره فيه بحضور 5 ألاف مشجع لمباراته أمام فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقي في الحادي عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بينما ستقام مباراة الإياب بجنوب أفريقيا أحد أيام 17 ، 18 ، 19 من الشهر ذاته.

وتلقى الأهلي إخطارا من اتحاد الكرة يفيد بسماح الأمن حضور 5 ألاف مشجع لمباراة بيدفيست والتي ستقام على ستاد السلام.