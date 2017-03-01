بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم الأربعاء 1-3-2017 في بطولة أمم أفريقيا للشباب

بث مباشرة مباراة مصر وغينيا اليوم الأربعاء

يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية في ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب وذلك عندما يواجه منتخب غينيا اليوم 1-3-2017.

ويحتضن ستاد “هيزوي الوطني” مواجهة مصر وغيننا في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها زامبيا.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

ومن المقرر أن نتطلق مباراة مصر وغينيا في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة – الرابعة عصراً بتوقيت السعودية في بطولة أمم أفريقيا.

ويدخل شباب الفراعنة هذا اللقاء وبحوزتهم نقطة وحيدة إثر تعادلهم في المباراة السابقة أمام مالي بدون أهداف ، بينما يدخل منتخب غينيا المباراة دون أي نقطة بعد الهزيمة أمام زامبيافي افتتاح البطولة.

مصر وغينيا بث مباشر

ويطمح أبناء المدرب المصري معتمد جمال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل من البطولة وبلوغ نهائيات كأس العالم للشباب المقبلة في نهاية شهر مايو بكوريا الجنوبية.

ويدرك شباب الفراعنة أن مباراة اليوم لا تحتاج إلى أي تهاون أو استرخاء وأن عليهم بذل أقصى جهد طوال الـ90 دقيقة لتحقيق الفوز.

يوتيوب يلا شوت مباراة مصر وغينيا اليوم 1-3-2017

ويعول جمال على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم أحمد حمدي وأحمد بيكهام والعائد من الإيقاف أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

بينما يسعى منتخب شباب غينيا لتعويض خسارته في المباراة السابقة والبقاء على أمل التأهل للدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنقل قناة بين سبورتس مباراة مصر وغينيا في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة – الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

