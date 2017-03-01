بالفيديو.. ملخص ونتيجة وأهداف مباراة مصر وغينيا بأمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر يخطف تعادلاً مع غينيا في أمم أفريقيا للشباب

اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل مع نظيره الغيني بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وكان مصطفى محمد قد افتتح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من الشوط الأول من المباراة بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع يامودو توري أن يدرك هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 80 من اللقاء بعد ضغط قوي من الفريق على الفراعنة الذين تراجعوا للدفاع.

ونجح محمد عصام الغندور حارس مرمى منتخب مصر في إنقاذ الفراعنة من عدة أهداف غينية محققة خلال المواجهة، وذلك بعد تألقه بصورة كبيرة في اللقاء.

ويعد هذا التعادل هو الثاني لمنتخب مصر في البطولة بعدما افتتح مبارياته في المسابقة بالتعادل مع نظيره المالي في الجولة الأولى.

ويتبقى لمنتخب مصر خوض مباراة واحدة في دور المجموعات أمام نظيره الزامبي، حيث يتطلب تحقيق الفراعنة للانتصار من أجل التأهل لقبل النهائي.