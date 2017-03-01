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أخبار الأهلي اليوم.. عبد الحفيظ يحدد موعد السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة بيدفيست

كتب علي نبوي
- 1 مارس، 2017 11:51 ص
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سيد عبد الحفيظ

الأهلي يطير إلى حنوب أفريقيا أحد يومي 14 أو 15 مارس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قد حدد أحد يومي 14 ، 15 مارس موعدا للسفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الأهلي بيدفيست في مباراة الذهاب على ستاد “السلام” في الحادي عشر من الشهر الجاري في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بجنوب أفريقيا أحد أيام 17 ، 18 ، 19 من الشهر ذاته.

وأوضح عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري سيحدد الموعد النهائي للسفر عقب تحديد بيدفيست موعد مباراة الإياب بين الفريقان.

 

 

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