مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة الداخلية

تدريبات قوية للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة الداخلية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين تم استبعادهم من مواجهة الداخلية مرانا قويا صباح اليوم وذلك على ملعب “مختار التتش: بمقر النادي بالجزيرة.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية في السابعة من مساء اليوم في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وشارك في المران كلا من عبد الله السعيد وميدو جابر ورامي ربيعة وعمرو بركات وصبري رحيل وذلك تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى وسيد معوض المدرب العام والتونسي أنيش الشعلالي مخطط الأحمال ومحمد أبو العلا أخصائي التأهيل.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف الشعلالي ثم اختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبون.