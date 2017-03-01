التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب أمام غينيا في كأس أمم أفريقيا

أكرم توفيق يعود لتشكيل شباب مصر أمام غينيا

يخوض منتخب مصر للشباب ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا المقامة في زامبيا وذلك في الثالثة عصر اليوم عندما يواجه نظيره المنتخب الغيني في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

واستقر معتمد جمال المدير الفني لشباب الفراعنة على التشكيل الذي سيخوض به هذا اللقاء الهام ، حيث من المتوقع أن يشهد بعض التغييرات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور.

خط الدفاع: أحمد هاني – أسامة جلال – محمود مرعي – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق – أحمد رمضان “بيكهام” – كريم وليد “نيدفيد” – أكرم توفيق – ناصر ماهر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.