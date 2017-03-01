3 تحذيرات من البدري للاعبي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الداخلية

البدري يحذر لاعبي الأهلي من التراخي وإهدار الفرص ومفاجأت الكأس أمام الداخلية

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحذيرات قبل المواجهة الهامة اليوم أمام الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وطالب البدري من لاعبيه ضرورة حسم اللقاء مبكرا وذلك خلال الشوط الأول وتجنب إهدار الفرص السهلة التي ستتاح لهم في ظل إهدار اللاعبين العديد من الفرص في أخر المباريات.

كما حذر البدري لاعبيه من التراخي وعدم الاستهانة بالخصم حتى إن كانت المباراة في كأس مصر وتبدو سهلة للبعص لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد داخل المستطيل الأخضر.

أما أخر تحذيرات البدري للاعبيه فكانت عن مفاجأت الكأس وضرورة تجنبها لأن مباريات الكأس ليس لها أمان وطالبهم بإنهاء المباراة مبكرا.