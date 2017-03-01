أخبار الأهلي اليوم.. البدري يوافق على احتراف حجازي بشرط.!

التعاقد مع محمود علاء شرط البدري لرحيل حجازي

وافق حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على احتراف أحمد حجازي مدافع الفريق خارجيا ولكن بشرط إنهاء التعاقد مع محمود علاء مدافع وادي دجلة.

وارتبط إسم حجازي بالانتقال لفريق هال سيتي في الموسم المقبل بعدما لفت الأنظار إليه في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون حيث اختير حجازي ضمن التشكيل المثالي للبطولة والذي اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن البدري لن يمانع من رحيل حجازي عن الفريق في الصيف لكنه اشترط على الإدارة التعاقد مع محمود علاء مدافع وادي دجلة لتعويض رحيله.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم لكنه ينتظر موافقة نادي وادي دجلة لاتمام الصفقة.