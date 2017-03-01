فيديو.. وليد الفراج يفتح النار على مرتضى منصور

الفراج: مرتضى منصور إساءه لمصر

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج النار من جديد على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واصفا إياه بأنه إساءه على مصر.

وكان مرتضى منصور قد انتقد الفراج خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء الأنوار والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” بخصوص موضع بيع اللاعب محمود كهربا وأنه الفراج أخطأ في حق مصر.

وخلال برنامج “أكشن يا دوري” قال الفراج : “أنا لم أهين مصر في أي شئ ولكن مرتضى منصور يحب أن يزايد لأنه لا يجد لنفسه قيمة شعبية فيها”.

وأضاف “مرتضى منصور أخر شخص يتحدث عن سمعة مصر لأنه إساءه لمصر ، فأنت شخص ضعيف ولا يوجد لك سمعة فيها وأنت تزايد على حب مصر والجميع يعلم ما هي مصر بالنسبة للفراج”.

