أخبار الأهلي اليوم.. هل يرحل معلول ويعود إيفونا؟ عبد الحفيظ يجيب

عبد الحفيظ: معلول باق في الأهلي وعودة إيفونا بيد الجهاز الفني

أجاب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إمكانيو رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق وعودة الجابوني ماليك إيفونا مرة أخرى للقلعة الحمراء.

وترددت أنباء قوية في الأيام الماضية عن رغبة علي معلول في العودة إلى تونس لمشاكل أسرية وعدم شعوره بالاستقرار ، كما طرح أيضا عودة الجابوني إيفونا إلى الأهلي في الصيف المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية “علي معلول واحد من اللاعبين المهمين وأحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق ومن الصعب رحيله ، والجهاز الفني متسمك ببقاءه”.

وأضاف “أما عن عودة إيفونا فمن الصعب حدوث ذلك لأنه سيكلف خزينة النادي أموالا كثيرة وفي حالة عرضه سيكون الجواب للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري”.