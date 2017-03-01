أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يوضح حقيقية تولي إيهاب جلال تدريب الزمالك

مرتضى منصور: إيهاب جلال ليس مرشحا لتدريب الزمالك

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية تولي إيهاب جلا المدير الفني لمصر المقاصة مهمة تدريب الفريق الأبيض في حالة إقالة أو استقالة محمد حلمي.

ويسود جو من القلق أروقة نادي الزمالك في الساعات الأخيرة حيث يسعى مجلس إدارة النادي الأبيض التخلص من محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول في ظل تذبذب النتائج وعدم ظهور الفريق بمستوى جيد في المباريات السابقة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا عاجلا في ساعة متأخرة من مساء أمس لبحث مصير حلمي ، لكن منصور منح المدير الفني مهلة حيث أغلق حلمي هاتفه قبل الاجتماع.

وقال منصور قي تصريحات فضائية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” : “ليس هناك أي مفاوضات مع إيهاب جلال لتدريب الزمالك ، وكل ما يقال ليس له أساس من الصحة”.

وأضاف “لم نتناقش في هذا الأمر وإيهاب جلال ليس مرشحا لتدريب الزمالك”.