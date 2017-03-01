أخبار الأهلي اليوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

أجاي يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام الداخلية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا هاما مساء اليوم وذلك عندما يواجه نظيره الداخلية في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

ويطمح أبناء المدرب حسام البدري لتحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة ، حيث من المتوقع أن يشهد تشكيل المارد الأحمر بعض التغييرات.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي هذه المباراة بتشكيى مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد نجيب – سعد الدين سمير – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – مؤمن زكريا -.أحمد حمودي

الهجوم: جونيور أجاي.