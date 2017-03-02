ملخص ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ريال مدريد يفرط في صدارة الليجا

فرط فريق ريال مدريد الإسباني في صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي نادي برشلونة، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام لاس بالماس اليوم .

وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره لاس بالماس بثلاثة أهداف لمثلهم في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الإسباني .

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق لاعبه إيسكو في الدقيقة 8، قبل أن يدرك لاس بالماس التعادل عن طريق بلاسيريس في الدقيقة 10، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

التعادل الإيجابي يحسم موقعة ريال مدريد ولاس بالماس

وفي الشوط الثاني، تقدم لاس بالماس بهدفين متتاليين في الدقيقتين 56 و59 عبر كل من فييرا وبواتينج، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للريال في الوقت القاتل بتسجيله هدفين في الدقيقتين 86 و 89 .

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده لـ56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو،بينما يحتل لاس بالماس المركز الـ12 برصيد 29 نقطة،