بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم 1-3-2017 في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 1-3-2017 مباراة في غاية الأهمية أمام نظيره لاس بالماس في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد ولاس بالماس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية ضمن منافسات الليجا.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد المباراة التي سيخوضها أمام ضيفه لاس بالماس ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري.

بث مباشر مباراة ريال مديد ولاس بالماس اليوم

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة من جانب فريق ريال مدريد الذي بات يبحث عن هيبته وثقته في إمكانياته مجددًا بعدما تذبذب مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويدخل فريق ريال مدريد مباراته أمام لاس بالماس تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وليس أي فوزًا إنما يبحث عن فوز كبير لإعادة ثقته وهيبته في الدوري مرة أخرى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بث مباشر

ويخشى الفرنسي زيدان ولاعبيه الوقوع في الفخ أمام فريق لاس بالماس كما حدث في الدور الأول بعدما كان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سيد الموقف.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات عالية للغاية خاصة بعدما نجح في تحويل تأخره في مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال على ملعبهم إلى تقدم بنتيجة 3-2.

ويطمع فريق ريال مدريد في مباراة اليوم أن تكون الأسبقية التهديفية من جانبه وخاصة لو كانت مبكرة من أجل فرض سيطرته على المباراة وإرباك حسابات فريق لاس بالماس وجهازه الفني.

يلا شوت مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري

ويطمع ريال مدريد في المحافظة على فارق النقاط مع فريق برشلونة الذي ضيق الفارق معه خلال الفترة الأخيرة وبات حلم استعادة لقب الليجا مهدد بالخطر خاصة وأن برشلونة يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على للقب بعدما بات وشيكًا على توديع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب برباعية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء بفرنسا بالدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور في المباراة وخبرة لاعبيه الكبار ونجومه من أجل خطف ثلاث نقاط غالية.

بث مباشر ريال مدريد ولاس بالماس 1-3-2016

في المقابل يدخل فريق لاس بالماس مباراة اليوم وعينه على إحراج فريق ريال مدريد.

ويطمع فريق لاس بالماس في تقديم مباراة تاريخية اليوم أمام ريال مدريد والخروج بأي نتيجة إيجابية سواء الثلاث نقاط أو على الأقل تكرار نتيجة مباراة الذهاب والعودة من سانتياجو برنابيو بنقطة التعادل.

ودخل فريق لاس بالماس خلال الفترة الأخيرة في دوامة النتائج السلبية حيث تلقى الخسارة في آخر أربع مباريات في الدوري.

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ويسعى فريق لاس بالماس لتحسين نتائجه مرة أخرى والعودة للنتائج الإيجابية للابتعاد بقدر ما يستطيع عن شبح الهبوط.

ويحتل ريال مدريد قبل مباراة اليوم صدارة الليجا برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب الوصافة بالإضافة إلى أن الريال يمتلك مباراة مؤجلة أمام نظيره سيلتا فيجو.

في المقابل يدخل فريق لاس بالماس مباراته أمام ريال مدريد محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

ومن المقرر أن تنقل المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد ولاس بالماس على قناة بي ان سبورت 3 المشفرة والحاصلة على حقوق إذاعة المباراة.

ويعلق على اللقاء الذي سيجمع بين ريال مدريد ولاس بالماس المعلق فهد العتيبي.

ومن المقرر أن يبدأ الموقع في نقل البث الخاص بالمباراة قبل بدايتها بنصف ساعة